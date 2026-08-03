Сельскохозяйственная выставка, состоявшаяся в Смоленске, подтвердила устойчивый рост агропромышленного комплекса региона

Одними из самых доступных и популярных мер поддержки производителей сельскохозяйственной продукции в регионе являются: возмещение части затрат на производство и реализацию продукции, стимулирующие субсидии на увеличение производства картофеля и овощей открытого грунта, поддержка племенного животноводства, субсидии на проведение культуртехнических и кадастровых работ, а также гранты для фермеров, включая участников и ветеранов СВО, и сельскохозяйственных кооперативов.