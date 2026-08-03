Сельскохозяйственная выставка, состоявшаяся в Смоленске, подтвердила устойчивый рост агропромышленного комплекса региона

На одной из площадок, находившейся в культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялся семинар для сельхозтоваропроизводителей, участники которого обсудили актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса.
На второй площадке, расположенной на площади Ленина , работала выставка-ярмарка, где были представлены экспозиции фермеров и кооперативов, фирм-производителей и поставщиков минеральных удобрений, а также была продемонстрирована сельскохозяйственная техника и оборудование.
Жителям и гостям города предлагалось приобрести свежую продукцию местных производителей, познакомиться с изделиями народных ремесленников, пообщаться с фермерами и узнать о новых технологиях в аграрной сфере. Праздничную атмосферу мероприятия создавали выступления многочисленных творческих коллективов.
«Сегодня в Смоленской области мы реализуем комплекс мер поддержки для сельхозпроизводителей. В рамках федерального проекта “Государство для людей” на поддержку смоленских аграриев в 2026 году предусмотрено порядка 1 млрд рублей. Средства направлены на помощь малому агробизнесу, производство картофеля, овощей и зерновых культур. Дополнительно 624 млн рублей выделено на комплексное развитие сельских территорий, “- отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Одними из самых доступных и популярных мер поддержки производителей сельскохозяйственной продукции в регионе являются: возмещение части затрат на производство и реализацию продукции, стимулирующие субсидии на увеличение производства картофеля и овощей открытого грунта, поддержка племенного животноводства, субсидии на проведение культуртехнических и кадастровых работ, а также гранты для фермеров, включая участников и ветеранов СВО, и сельскохозяйственных кооперативов.