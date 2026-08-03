В Хабаровском крае рыбаки добыли сотни тысяч тонн рыбы

В крае продолжается лососёвая путина. Рыбаки уже добыли 8,7 тысячи тонн лососёвых. Основные подходы горбуши и нерки обычно приходятся на июль и август, однако в этом сезоне на промысел влияют паводки на реках и штормы в море.