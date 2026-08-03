В Хабаровском крае рыбаки добыли сотни тысяч тонн рыбы

В Хабаровском крае рыбаки с начала года добыли 315 тысяч тонн водных биологических ресурсов, сообщает Комитет рыбного хозяйства правительства региона.
Основной объём пришёлся на минтай — его вылов составил 192 тысячи тонн. В Западно-Беринговоморской зоне добыли 47,3 тысячи тонн этой рыбы.
Сельди выловили 82,1 тысячи тонн — это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также продолжается промысел трески и палтуса в Восточной Камчатке и Охотском море. Их общий вылов достиг 14,8 тысячи тонн.
В крае продолжается лососёвая путина. Рыбаки уже добыли 8,7 тысячи тонн лососёвых. Основные подходы горбуши и нерки обычно приходятся на июль и август, однако в этом сезоне на промысел влияют паводки на реках и штормы в море.
Кроме того, добыто 8,6 тысячи тонн крабов и креветок.