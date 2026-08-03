Дроны ВСУ поразили еще один логистический центр Wildberries

Вслед за складом в Волгограде ВСУ атаковали логистический центр Wildberries во Владимирской области.
— В Собинском округе БПЛА атакован складской комплекс. Есть разрушения, пожар. Люди эвакуированы. — лаконично прокомментировал ЧП губернатор Александр Авдеев. — На месте работают оперативные службы. Сохраняется беспилотная опасность. Соблюдайте меры предосторожности.
В пресс-службе самого маркетплейса выразились более конкретно и подтвердили, что «складской комплекс», по которому нанесли удар дронами ВСУ, принадлежит именно им.
— Из-за атаки на логистическом объекте компании во Владимирской области возникло возгорание. Люди эвакуированы, — сообщили в пресс-службе Wildberries. — На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.
В пятницу украинские БПЛА нанесли удар по складам в Дзержинском районе Волгограда — тушение пожара продолжалась в течение всего дня.
Почему именно крупные логистические центры Wildberries стали мишенями для боевиков ВСУ, корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с ветераном органов госбезопасности Павлом Чебаненко.
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