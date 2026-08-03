Дроны ВСУ поразили еще один логистический центр Wildberries

— Из-за атаки на логистическом объекте компании во Владимирской области возникло возгорание. Люди эвакуированы, — сообщили в пресс-службе Wildberries. — На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.