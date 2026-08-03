жуткая история 18+, автопробеги, погода

Так, в Белгородской области дрон ударил рядом с детской площадкой и погубил жизнь 13-летней девочки — ранения, которые она получила, оказались не совместимы с жизнью, медикам не удалось её спасти. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.