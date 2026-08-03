жуткая история 18+, автопробеги, погода

Волгоградскую область обошла минувшей ночью атака беспилотников. Жители региона ярко отметили День ВДВ и мирно отошли ко сну в ожидании первой рабочей недели последнего месяца лета.
Трагической стала дата 2 июля для жителей Белгородской области — здесь во время налёта погиб ребёнок. В Волгограде тем временем случилась по-настоящему жуткая история. Подробности в материале vlg.aif.ru.
Трагедия в Белгороде: погибла девочка.
Пока волгоградцы мирно отдыхали в воскресенье и готовились к новой рабочей неделе, жители других регионов страны пережили трагические мгновения.
Так, в Белгородской области дрон ударил рядом с детской площадкой и погубил жизнь 13-летней девочки — ранения, которые она получила, оказались не совместимы с жизнью, медикам не удалось её спасти. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.
Ещё две девочки — семи и девяти лет — остаются в стационаре со множеством осколочных ранений.
В Курской области пострадал 50-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он также находится в больнице со слепыми осколочными ранениями тела.
По данным Минобороны РФ, с 08:00 до 20:00 2 августа над территорией страны было сбито 245 беспилотников. Волгоградской области в списках регионов, где работали дежурные силы ПВО, нет.
Не атаковали беспилотники Волгоградскую область и ночью 3 августа, когда над территорией страны был уничтожен, по данным МО РФ, 131 дрон ВСУ. По удар попали Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Калужская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тульская области, Крым и Краснодарский край.
Как отмечали День ВДВ: автопробеги и песни.
Жители Волгоградской области отметили накануне День ВДВ.
В Волгограде ветераны встретились в парке имени Гагарина и возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Василия Маргелова — его считаются основателем Воздушно-десантных войск, настоящей элиты ВС РФ.
В Камышине праздник отметили автопробегом — по улицам города промчали десятки машин с флагами.
В Новоаннинском районе голубые береты исполнили легендарную песню «Синева» под аплодисменты присутствующих.
Жуткая история: 18+
Жуткая история случилась в Красноармейском районе Волгограда. Психически нездоровая женщина, которая прежде шокировала горожан уличным стриптизом, вонзила нож в шею пенсионерки, мирно отдыхавшей в ясный день в тени на скамейке.
«Она просто подошла и воткнула в неё нож», — комментирует автор видео, на которое слабонервным и детям не стоит смотреть: в кадр попали последствия преступления.
По словам местных жителей, знакомых с семьей подозреваемой, она жила с родителями, употребляла запрещённые вещества. Горожане уверяют, что обращались с жалобами в полицию по поводу её неадекватного поведения.
Погода: до +37º и пожароопасно.
Августовская жара накрывает Волгоградскую область. Днём 3 июля в Волгограде обещают 33−35º при северном и северо-восточном ветре до 7−12 м/с. На территории региона от 32º до 37º.
Ночью в областном центре температура опустится не ниже 22−24º, а в районах — до 19−24º, при прояснении до 14º. Сохраняется опасность пожаров.
Хорошая новость: в Волгоградское водохранилище накануне выпустили 236,5 тысячи мальков стерляди. Пока мальки длиной не больше 10 сантиметров весят около двух граммов. Организаторы акции рассчитывают, что молодь осетровых освоится в водах Волги.
Об отключениях света, газа и горячей воды — по ссылке. О других новостях в течение дня на сайте vlg.aif.ru.
Видео: Жесть Камышин, Новоаннинский сегодня, Волгоград Красноармейский.