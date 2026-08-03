Георгий Менглет: редкая роль великолепного артиста в сериале «Следствие ведут знатоки»

Но вообще там всё великолепно, на уровне Достоевского. Нисколько не преувеличиваю. Режиссер Юрий Кротенко, ну, а авторы сценария, как всегда, Ольга и Александр Лавровы. Менглет там играет начальника свалки, подпольного советского миллионера, бывшего артиста, да и импресарио, крупнейшего мафиози. Там есть сцена — ну чистый Федор Михайлович. Когда Бах — не великий композитор, а простой советский инженер, запутавшийся в сетях криминала, персонаж Анатолия Ромашина — кончает жизнь самоубийством. А помогает ему Носик, он здесь Ферапонтиков, казалось бы, такая «шестёрка» этого мафиози, Евгения Евгеньевича Воронцова — Менглета. И вот там сцена (даже сейчас не хочу быть спойлером), когда Носик — чистый Смердяков, будто пришедший к нам сейчас из «Братьев Карамазовых». Ну и потом что с ним творится, как он об этом рассказывает, как на глазах превращается персонаж Менглета в отъявленного смачного безжалостного негодяя. А ведь только что этот Евгений Евгеньевич так красиво ухаживал за дамами, целовал ручки, пел песенки под старый рояль, вспоминая свою прошлую жизнь. Тут он такой обольститель, несмотря на возраст. И как всё это Менглет играет!