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У кого больше шансов стать миллиардерами, объяснил Багдат Мусин

Руководитель Федерации спортивного программирования Багдат Мусин 3 августа 2026 года рассказал о перспективах, которые открывают для молодых людей Ai-олимпиады, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В кулуарах столичного конгресс-центра перед началом 3-й международной олимпиады по искусственному интеллекту Багдат Мусин заявил, что перед ее участниками открываются новые перспективы.

«Ребята, которые приезжают сюда и участвуют на таких соревнованиях, — это те, кто завтра могут создавать крутые стартапы, технологические проекты. Это научные исследователи, это будущие технологические предприниматели. Например, просто в качестве статистики скажу, что у участников таких олимпиад в 1,5 тыс. раз больше шансов стать миллиардерами и большими технологическими предпринимателями. Или же в 4 тыс. раз больше шансов сделать научные открытия в области искусственного интеллекта, программирования и компьютерных наук», — сказал глава федерации.

Поэтому, по словам Мусина, для Казахстана важны такие мероприятия.

«Это своего рода показатель того, что мы как страна очень большое серьезное отношение привносим к развитию искусственного интеллекта. То есть что дает данное мероприятие? Молодые наши учащиеся в школах должны смотреть на эти олимпиады, видеть. Понимать, что искусственный интеллект — это не что-то за пределами Казахстана. Его можно создавать здесь, с ним можно работать здесь и соревноваться наравне с мировыми топ-лидерами команд», — добавил он.

Ранее Багдат Мусин прокомментировал вопрос актуальности высшего образования в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта.