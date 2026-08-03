У кого больше шансов стать миллиардерами, объяснил Багдат Мусин

«Это своего рода показатель того, что мы как страна очень большое серьезное отношение привносим к развитию искусственного интеллекта. То есть что дает данное мероприятие? Молодые наши учащиеся в школах должны смотреть на эти олимпиады, видеть. Понимать, что искусственный интеллект — это не что-то за пределами Казахстана. Его можно создавать здесь, с ним можно работать здесь и соревноваться наравне с мировыми топ-лидерами команд», — добавил он.