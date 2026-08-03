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Переделанная винтовка обернулась уголовным делом для норильчанина

Он пояснил, что не знал о запрете на самостоятельную переделку.

Норильчанин переделал пневматическую винтовку до боевой мощности и попал под уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

40-летний житель Норильска купил в Москве пневматическую винтовку «Hatsan» с дульной энергией 7,5 Дж — это разрешённая норма. Со временем оружие перестало его устраивать, и мужчина нашёл в интернете видео о том, как увеличить мощность выстрела в домашних условиях.

Он заказал пружины через маркетплейс и установил их. Винтовка стала выдавать 59,75 Дж — почти в восемь раз выше допустимого предела. Переделанное оружие мужчина хранил в автомобиле, где его и нашли полицейские.

На следствии он пояснил, что не знал о запрете на самостоятельную переделку. Но незнание закона не освобождает от ответственности.

Прокуратура утвердила обвинение по статье о незаконном изготовлении пневматического оружия. Дело рассмотрит Норильский городской суд.

Ранее мы сообщали, что пенсионерка из Красноярского края отдала мошенникам 6,5 млн рублей за награду сына.