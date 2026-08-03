В Минтрансе и МВД думают, можно ли выносить автоматические штрафы с беспилотников

Сейчас снятые с воздуха фото можно приобщить к административному делу, при этом нарушителя надо задерживать и вручать ему протокол лично. Авторы обращения в правительство предлагают перевести процесс наказания в автоматический режим, изменив законодательство, и посылать штрафы по почте автовладельцу. В регионах идею поддержали, а независимые эксперты предупреждают о рисках и возможных ошибках распознавания нарушителей.