Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минтрансе и МВД думают, можно ли выносить автоматические штрафы с беспилотников

Ассоциация ОКО (объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений) предложила правительству, выяснил «Ъ», попросила правительство РФ разрешить применять беспилотные дроны для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других нарушений ПДД. Сейчас, говорят в ОКО, отечественные производители разработали дроны, способные фиксировать нарушения без участия человека, но законодательство этого делать не позволяет.

Ассоциация ОКО (объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений) предложила правительству, выяснил «Ъ», попросила правительство РФ разрешить применять беспилотные дроны для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других нарушений ПДД. Сейчас, говорят в ОКО, отечественные производители разработали дроны, способные фиксировать нарушения без участия человека, но законодательство этого делать не позволяет.

В пресс-службе кабмина «Ъ» подтвердили, что получили обращение и перенаправили его в Минтранс и МВД. В Минтрансе «Ъ» сказали, что получили письмо, отметив, что позиция министерства будет направлена в МВД. В МВД на запрос «Ъ» не ответили.

Сейчас снятые с воздуха фото можно приобщить к административному делу, при этом нарушителя надо задерживать и вручать ему протокол лично. Авторы обращения в правительство предлагают перевести процесс наказания в автоматический режим, изменив законодательство, и посылать штрафы по почте автовладельцу. В регионах идею поддержали, а независимые эксперты предупреждают о рисках и возможных ошибках распознавания нарушителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дроны запустят на встречку».