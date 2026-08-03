В Минтрансе и МВД думают, можно ли выносить автоматические штрафы с беспилотников

Ассоциация ОКО (объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений) предложила правительству, выяснил «Ъ», попросила правительство РФ разрешить применять беспилотные дроны для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других нарушений ПДД. Сейчас, говорят в ОКО, отечественные производители разработали дроны, способные фиксировать нарушения без участия человека, но законодательство этого делать не позволяет.
Сейчас снятые с воздуха фото можно приобщить к административному делу, при этом нарушителя надо задерживать и вручать ему протокол лично. Авторы обращения в правительство предлагают перевести процесс наказания в автоматический режим, изменив законодательство, и посылать штрафы по почте автовладельцу. В регионах идею поддержали, а независимые эксперты предупреждают о рисках и возможных ошибках распознавания нарушителей.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дроны запустят на встречку».