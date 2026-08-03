В Уфе водитель без прав управлял автобусом

По его словам, сотрудники ДПС остановили автобус № 167 «Уфимский ДОК — ТЦ Мега» (маршрут обслуживает ООО «Автомиг») на улице Конституции за нарушение водителем ПДД: он не пропустил пешехода. При проверке документов выяснилось, что у 51-летнего водителя просроченное водительское удостоверение, что приравнивается к управлению транспортом без прав.