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В Уфе водитель без прав управлял автобусом

Водитель в Уфе управлял пассажирским автобусом без прав, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Источник: Magnific

По его словам, сотрудники ДПС остановили автобус № 167 «Уфимский ДОК — ТЦ Мега» (маршрут обслуживает ООО «Автомиг») на улице Конституции за нарушение водителем ПДД: он не пропустил пешехода. При проверке документов выяснилось, что у 51-летнего водителя просроченное водительское удостоверение, что приравнивается к управлению транспортом без прав.

Водителя привлекли к ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения (ч. 1 ст. 12.7) и непредоставление преимущества в движении пешеходам (ст. 12.18 КоАП РФ).

В отношении должностного лица «Автомига», ответственного за эксплуатацию транспорта, возбуждено административное дело о допуске к управлению автобусом водителя без прав (ст. 12.32 КоАП РФ).