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Стала известна позиция Елены Рыбакиной в обновленном мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой второе место в обновленном рейтинге. На минувшей неделе спортсменка не принимала участие в турнирах и на данный момент имеет в своем активе 8 056 очков.

Лидером мирового рейтинга остается белоруска Арина Соболенко (8 550 очков). Топ-3 замыкает американка Джессика Пегула (6 300 баллов).

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потеряла две позиции и теперь находится на 81-м месте.

В парном рейтинге Анна Данилина остается шестой ракеткой мира. На первом месте по-прежнему располагается чешская теннисистка Катерина Синякова.