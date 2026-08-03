Стала известна позиция Елены Рыбакиной в обновленном мировом рейтинге

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой второе место в обновленном рейтинге. На минувшей неделе спортсменка не принимала участие в турнирах и на данный момент имеет в своем активе 8 056 очков.
Лидером мирового рейтинга остается белоруска Арина Соболенко (8 550 очков). Топ-3 замыкает американка Джессика Пегула (6 300 баллов).
Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потеряла две позиции и теперь находится на 81-м месте.
В парном рейтинге Анна Данилина остается шестой ракеткой мира. На первом месте по-прежнему располагается чешская теннисистка Катерина Синякова.