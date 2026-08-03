Под дном Байкала произошло землетрясение магнитудой 3,4

Эпицентр землетрясения был расположен в акватории Байкала в 34 км юго-восточнее истока реки Ангары, в 7 км севернее железнодорожной станции Танхой (Бурятия). В региональном МЧС уточнили, что разрушений и пострадавших нет, все объекты инфраструктуры в области работают в штатном режиме.
В середине июля землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юге Бурятии. Подземные толчки также ощущались в Иркутске и Ангарске, никто не пострадал.
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