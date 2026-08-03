В красноярском «Роевом ручье» впервые вылупился птенец фламинго

В парке флоры и фауны «Роев ручей» впервые за всю историю появился птенец розового фламинго. Он вылупился 14 июля 2026 года и стал тринадцатой птицей в красноярской стае. Родителями птенца стали самец Франц и самка Фая. Пара образовалась в прошлом году, а теперь впервые принесла потомство. Добавим, что фламинго живут в «Роевом ручье» с 2004 года, когда в парк привезли первую птицу по кличке Филя, уже в 2008 году стаю пополнили восемь молодых фламинго из Ростовского зоопарка. [caption id= «attachment_372884» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»[/caption] Позже в Красноярск стали попадать птицы, спасенные в дикой природе. В 2016 году в поселке Мотыгино нашли обессиленного птенца, которого назвали Васей. В том же году из поселка Стрелка под Лесосибирском привезли еще одного истощенного фламинго, Марусю. В 2022 году в парк доставили птицу, найденную на Чаяндинском месторождении в Якутии при сильном морозе. Сначала ее назвали Гришей, но позже выяснилось, что это самка, и имя изменили на Груню. [caption id= «attachment_372885» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»[/caption] Все эти годы специалисты парка работали над условиями содержания фламинго. В 2023 году в вольере установили зеркала и подготовили зоны для гнездования, чтобы создать для птиц более подходящую социальную среду. В 2024 году фламинго впервые образовали пары и сделали кладку, но тогда вывести птенца не удалось. [caption id= «attachment_372887» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»[/caption] Розовый фламинго занесен в Красную книгу России. В российских зоопарках этих птиц содержат в 19 учреждениях, но потомство удалось получить только в пяти, теперь в этот список вошел и красноярский «Роев ручей». Напомним, что на красноярской многоэтажке поселились летучие мыши.