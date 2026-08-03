В Красноярском крае выросло число сделок со вторичным жильем

В Красноярском крае в первом полугодии 2026 года зарегистрировали 21 132 договора купли-продажи жилья. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.
Чаще всего предметом сделки становились квартиры — 80,8%. На жилые дома пришлось 14,9% сделок, на комнаты — 4,3%. Всего за полгода по договорам купли-продажи зарегистрировали 25 906 прав собственности на жилье. Большая часть сделок пришлась на вторичный рынок — 96%. На нём также преобладали квартиры.
Наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры. Их доля составила 46% от всех сделок с квартирами. Трёхкомнатные заняли 27,1%, однокомнатные — 23%, четырёхкомнатные — 3,9%. Почти половина сделок с жилой недвижимостью, 47,7%, пришлась на Красноярск. В краевом центре также лидирует вторичное жилье — 92%.
Всего на вторичном рынке края за полгода зарегистрировали 20 279 сделок. Это на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В Красноярске рост увеличился на 31,8%, с 7028 до 9260.