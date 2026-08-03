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Объем закупок у малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае вырос на 6,6 млрд рублей

За первое полугодие 2026 года крупнейшие заказчики края заключили 4 849 договоров с субъектами МСП — почти на сотню больше, чем в прошлом году. Объем закупок увеличился на 6,6 млрд рублей. По этому показателю Хабаровский край занял 2-е место в ДФО, уступив лишь Приморью. Доля МСП в общем объеме закупок госзаказчиков превышает 70% — при.

За первое полугодие 2026 года крупнейшие заказчики края заключили 4 849 договоров с субъектами МСП — почти на сотню больше, чем в прошлом году. Объем закупок увеличился на 6,6 млрд рублей. По этому показателю Хабаровский край занял 2-е место в ДФО, уступив лишь Приморью. Доля МСП в общем объеме закупок госзаказчиков превышает 70% — при законодательно установленном минимуме в 25%. Наиболее востребованными сферами стали строительство и топливно-энергетический комплекс. Росту числа и качества контрактов способствуют образовательные мероприятия: семинары, горячие линии, консультации центра «Мой бизнес». За полгода предпринимателям оказали более 300 консультаций по закупкам. Активно привлекаются и федеральные инструменты — АО «Корпорация МСП» и аккредитованные консалтинговые компании. Контроль за соблюдением квот осуществляет минэкономразвития края. С 2022 года проведено более 5,5 тысяч проверок, заказчики получили свыше 100 уведомлений о несоответствиях.