Силы ПВО уничтожили за ночь 131 украинский БПЛА

Российские средства ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ над территорией России за ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Украинские БПЛА были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областями.
Кроме того, силы ПВО нейтрализовали дроны противника над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
Накануне в сводке Минобороны сообщалось, что в течение суток силы противовоздушной обороны России уничтожили 1158 украинских беспилотников. Это стало абсолютным абсолютным рекордом.
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