Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили за ночь 131 украинский БПЛА

Российские средства ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ над территорией России за ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Источник: "Российская газета"

Российские средства ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ над территорией России за ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Украинские БПЛА были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областями.

Кроме того, силы ПВО нейтрализовали дроны противника над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Накануне в сводке Минобороны сообщалось, что в течение суток силы противовоздушной обороны России уничтожили 1158 украинских беспилотников. Это стало абсолютным абсолютным рекордом.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше