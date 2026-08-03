Пять авиарейсов задержали в Нижнем Новгороде 3 августа

В аэропорту имени В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде 3 августа зафиксировали задержки сразу пяти авиарейсов. Данные об этом размещены на онлайн‑табло воздушной гавани.
Так, корректировке подверглось расписание нескольких направлений. Рейс RedWings в Самару, изначально запланированный на 9:30, теперь отправится в 13:20. Авиакомпания «Россия» перенесла вылет в Сочи: вместо 14:55 самолёт поднимется в воздух в 16:30.
Также сдвинулись сроки вылетов Nordwind. Рейс в Минеральные Воды, который должен был стартовать в 13:45, теперь ожидается не ранее 16:40. Ещё один рейс этой авиакомпании — в Калининград — вместо 22:15 вылетит не раньше 1:10 уже 4 августа.
Кроме того, задержан и рейс RedWings в Екатеринбург: его отправление перенесли с 19:35 на 22:45.
Стоит напомнить, что причиной корректировок стали ограничения, введённые в аэропорту ночью 3 августа.