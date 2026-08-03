Пять авиарейсов задержали в Нижнем Новгороде 3 августа

Также сдвинулись сроки вылетов Nordwind. Рейс в Минеральные Воды, который должен был стартовать в 13:45, теперь ожидается не ранее 16:40. Ещё один рейс этой авиакомпании — в Калининград — вместо 22:15 вылетит не раньше 1:10 уже 4 августа.