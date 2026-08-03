Больше 5 500 человек приняли участие в ночном забеге в Нижнем Новгороде 1 августа

Ночной забег, который состоялся в Нижнем Новгороде 1 августа, собрал больше 5,5 тысячи участников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Каждый третий бегун прибыл из другого города. Как отметил глава областного минспорта Дмитрий Кабайло, в ночном событии царит особая атмосфера. На протяжении всей дистанции участников сопровождает музыка, а также волонтеры, всегда готовые помочь. Кроме того, в 2026 году мотивацию для бегунов создавала подсветка кремлевской стены.
Для новичков дистанция составила 2 км, а для более опытных — 5 и 10 км. Забег проходил в историческом центре города. Трассы были проложены по Нижневолжской набережной. После финиша участников, как и на протяжении четырех лет, ждали яркая церемония награждения и концерт. Для них подготовили зону отдыха, яркое световое шоу с проекцией на стену Нижегородского кремля.
Напомним, что в мае в Нижнем Новгороде состоялся забег «Беги, герой!».