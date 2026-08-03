Больше 5 500 человек приняли участие в ночном забеге в Нижнем Новгороде 1 августа

Для новичков дистанция составила 2 км, а для более опытных — 5 и 10 км. Забег проходил в историческом центре города. Трассы были проложены по Нижневолжской набережной. После финиша участников, как и на протяжении четырех лет, ждали яркая церемония награждения и концерт. Для них подготовили зону отдыха, яркое световое шоу с проекцией на стену Нижегородского кремля.