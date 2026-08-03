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Синоптики: Август в Прикамье не будет жарким

Август в Пермском крае будет не такой жаркий и дождливый, как июль. В течение месяца на территории региона прогнозируется среднесуточная температура около нормы — на уровне +15 °С или чуть ниже.

Август в Пермском крае будет не такой жаркий и дождливый, как июль. В течение месяца на территории региона прогнозируется среднесуточная температура около нормы — на уровне +15 °С или чуть ниже.

Как пояснили в ГИС Центре ПГНИУ, первая рабочая неделя августа ожидается комфортной — умеренно прохладной и достаточно сухой. В период с 3 по 7 августа в большинстве районов Прикамья осадков почти не выпадет. Температура днем составит +20…+25°С, а по ночам не опустится ниже +10°С.

В конце недели ожидается выход циклона с запада, возможно кратковременное повышение температуры днем до +25…+30°С в южных районах края.

Во второй половине августа, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов (ЕЦСПП), температура воздуха начнет понижаться и приблизится к среднесуточному уровню +15°С. Похолодание может сопровождаться дождями.