Красноярских авторов песен приглашают в проект «Волна возможностей»

«В рамках проекта мы проводим мастер-классы, репетиции и тщательный отбор репертуара. Сейчас в нашей команде пять ребят, у которых горят глаза: они действительно живут творчеством и с нетерпением ждут встречи со своим зрителем. Их песни уже можно услышать на официальных музыкальных платформах. Мы ищем единомышленников, готовых постоянно совершенствоваться, учиться и, возможно, создавать собственные масштабные проекты», — рассказала руководитель проекта Марина Махонина.