Красноярских авторов песен приглашают в проект «Волна возможностей»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовал набор участников в творческий проект «Волна возможностей» от Центра поддержки талантливой молодёжи «Новые имена». Организаторы приглашают принять участие молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, которые пишут собственные песни.
Каждого участника ждёт наставник, который поможет доработать уже готовый материал и создать новый. Юных музыкантов обучат тонкостям вокала и аранжировки, а также раскроют секреты создания яркого сценического образа и грамотного продвижения своего творчества в медиапространстве.
«В рамках проекта мы проводим мастер-классы, репетиции и тщательный отбор репертуара. Сейчас в нашей команде пять ребят, у которых горят глаза: они действительно живут творчеством и с нетерпением ждут встречи со своим зрителем. Их песни уже можно услышать на официальных музыкальных платформах. Мы ищем единомышленников, готовых постоянно совершенствоваться, учиться и, возможно, создавать собственные масштабные проекты», — рассказала руководитель проекта Марина Махонина.
Как сообщили в администрации города, первая группа вокалистов уже вовсю готовит концертную программу. Презентация их работы состоится в конце августа на главной сцене Центральной набережной Красноярска.