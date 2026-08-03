Свечи, чай и исповеди. Как в Волгограде работают группы анонимных наркоманов

«Зависимость — это навсегда, — объясняет врач-нарколог, психотерапевт Елена Синолицая. — Сформировавшись раз, она остаётся с человеком до конца его дней. Но это не значит, что он не может вернуться к нормальной жизни — может! Таких случаев немало, даже если речь идёт о тяжёлой многолетней зависимости. Власть над самим собой реально вернуть, но, конечно, здесь нужно желание самого человека, его сила воли и помощь со стороны — и медикаментозная, и психотерапевтическая, и социальная — например, такая, какую можно получить в анонимных сообществах зависимых».