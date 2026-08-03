Как в Волгограде работают группы анонимных наркоманов

В Волгограде каждую последнюю субботу месяца в помещении католического храма на улице Пражской собираются люди, которых объединяет одно — зависимость. Группа «Найди себя» сообщества «Анонимные наркоманы» работает бесплатно и открыта для всех: и для тех, кто борется сам, и для их близких. Здесь не читают морали и не спрашивают фамилий — здесь передают по кругу текст программы «12 шагов» и говорят вслух то, что не решаются сказать больше нигде.
На одной из таких встреч побывала журналист «Аргументов и фактов» — Нижнее Поволжье".
«Я — трезвый, спасибо всем».
Такое ежемесячное собрание группы «Найди себя» сообщества «Анонимные наркоманы» (АН) открыто для всех, принять участие в нём могут все желающие: сами зависимые, их родственники, представители государственных и муниципальных органов власти, общественники, медики.
Все встречи проходят на безвозмездной основе, это некоммерческая организация. Идеологическая и духовная основа её существования — это широко известная программа «12 шагов», которая помогает признать у себя зависимость, начать с ней борьбу и попытаться удержаться «в чистоте» — так в АН принято называть период, когда зависимый воздерживается от употребления психоактивных веществ.
…На собрании участники передавали друг другу базовый текст программы «12 шагов» и по очереди его читали. Потом приглушили свет, зажгли свечи и предложили всем присутствующим душистый чай. А дальше последовали исповеди. Каждый по очереди вставал и говорил так: «Я (имя), зависимый».
На самом деле это невероятно сложно — признать свою зависимость. Это всё равно, что вынести самому себе приговор. К сожалению, он всегда суровый: в мире ещё нет средств, способных избавить человека от зависимости — будь то алкогольная, наркотическая или зависимость от игры (лудомания).
«Зависимость — это навсегда, — объясняет врач-нарколог, психотерапевт Елена Синолицая. — Сформировавшись раз, она остаётся с человеком до конца его дней. Но это не значит, что он не может вернуться к нормальной жизни — может! Таких случаев немало, даже если речь идёт о тяжёлой многолетней зависимости. Власть над самим собой реально вернуть, но, конечно, здесь нужно желание самого человека, его сила воли и помощь со стороны — и медикаментозная, и психотерапевтическая, и социальная — например, такая, какую можно получить в анонимных сообществах зависимых».
Когда слушаешь реальные истории зависимых людей, то понимаешь, как важно получить такую помощь и поддержку в решающий момент. Ведь зависимость — это ежедневная борьба, постоянная угроза срыва и постоянное преодоление.
«Слава, зависимый», — начинает свою историю один из участников собрания.
«Здравствуй, Слава», — так обязательно отзывается группа.
«В подростковом возрасте хотел быть не таким, как все, — говорит Слава. — Ходил в ночные клубы на концерты рок-музыкантов. Там покуривал травку, принимал стимуляторы, чтобы было веселее, но наркоманом себя не считал. Потом начал колоться и со временем оказался в больнице. Это спасло мне жизнь: врачи вовремя заметили гепатит».
По словам парня, в больнице он немного пришёл в себя и понял, что находится на краю пропасти и что ему осталось немного. Выбрал жить.
«Я начал посещать собрания АН, — вспоминает он. — Стал заниматься своим здоровьем. Если не считать того, что приходится лечиться, живу полноценной жизнью. Желание жить ощутил благодаря поддержке группы. Сейчас я не думаю, что завтра умру. Я — трезвый, спасибо всем (В анонимных сообществах “трезвыми” себя называют воздерживающиеся не только от алкоголя, но и от наркотиков. — Авт.)».
«Я хотела всё делать назло другим, — рассказывает свою историю Настя. — Когда говорили, как поступать, я всё делала наоборот. Не одна, была компания таких же. Я стала курить, употреблять алкоголь, а потом дело дошло и до таблеток. Организм стал требовать всё больше, и я оказалась в тупике».
Настя признаётся: она испытывала мучительные ломки. С головой творилось что-то жуткое: она не контролировала себя, ей казалось, что мир вокруг неё искусственный, будто в игре. Мучила постоянная жуткая тревога, панические атаки, нестерпимые боли в мышцах.
Спасло девушку только то, что она успела вместо приёма очередной дозы обратиться к врачам. Далее последовало лечение, реабилитационный центр. При выписке предупредили: теперь надо держаться самой, это непросто, ищи поддержку. Врачи ей рассказали про группы АН, куда она и пришла.
У Насти не такой большой период «чистоты» — порядка двух месяцев. Но это всё равно большой шаг вперёд.
«Меня здесь не критикуют, не осуждают, — говорит девушка. — АН мне дают любовь, принятие, поддержку. Я понимаю, что если начну принимать вновь, то потеряю всё это, этих людей. Я стараюсь контролировать себя. Тяжёлые состояния регулярно накатывают, но я держусь».
Единственное условие для членства в АН — это желание прекратить употребление. Вся работа строится на анонимной основе — здесь можно назваться вымышленным именем и не открывать никаких подробностей о профессии, семье и т. д. Каждому новичку помогает более опытный член АН. Считается, что каждый день воздержания приносит зависимому новые возможности для духовного роста.
«Главное — понять, что ты не один».
Родственники и друзья зависимых также посещают открытые собрания АН, так как им приходится, возможно, тяжелее, чем самому алкоголику или наркоману. Не случайно их называют созависимыми.
«Это довольно мягкое название, — считает мать наркоманки Таисия. — Каждый из нас — потенциальная жертва. Одну мою знакомую девушку убил её молодой муж-наркоман за то, что не дала денег на очередную дозу. Моя собственная дочь приводила в дом своих “друзей”, и они грубо и настойчиво требовали мою пенсию. Мне пришлось обратиться к психиатру, лечиться. Такие группы — возможность для нас, созависимых, не сойти с ума, не сдаться, сохранить себя, не дать себя втянуть в торговлю наркотическими веществами — знаю, что такие случаи есть».
Когда ты осознаёшь, что не один в своей беде, это очень помогает нести тяжелейшую ношу, признаются родственники зависимых. Это невероятно тяжело — дистанцироваться от любимого человека и принять в отношении него жёсткие, но спасительные меры. Но другого пути нет…
«Прекратить употребление не сложно, — говорит Сергей — он был ведущим собрания группы АН. — Сложно не начать употреблять заново. Можно удалить из организма наркотик, но на его месте остаётся пустота. У здорового человека эта пустота заполнена работой, семьёй, хобби, верой. Зависимый привык заполнять её наркотиком, и по-другому он не может. Сообщество “Анонимные наркоманы” помогает заполнить эту пустоту выздоровлением и новым смыслом жизни. Когда ты приходишь на собрание и видишь десятки таких же, как ты, и они не читают тебе морали, а слушают твою историю и говорят: “Держись, друг!” — это реальная поддержка. Здесь ты находишь новых друзей, строишь новый круг общения, не связанный с наркотиками, приобретаешь новые интересы. Ведь в конечном итоге употреблять наркотики прекращают все наркоманы, главное — успеть сделать это при жизни».