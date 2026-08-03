На территории Нижегородской области сняли режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности сняли на территории Нижегородской области 3 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Напомним, что режим ввели ночью в 02:45 часов из-за возможной атаки ВСУ. Режим был снят в 08:35 часов утра 3 августа. По данным Минобороны России на 07:12 часов, регион не подвергался атаке БПЛА.
Ранее аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения для самолетов 3 августа.
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