Парк «Екатерингоф» отреставрируют за пять лет по решению суда

— Проект согласовали еще в декабре 2025 года. Восстанавливать исторические здания — Екатерингофский дворец, Львиный и Мавританский павильоны — не будут. На их месте поставят современные беседки по мотивам исторических. Фундамент дворца законсервируют, по периметру сделают площадку со скамьями, навесами и стендами, — выяснил dp.ru.