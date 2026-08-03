«Медленное развитие успеха»: Лэйн и Дин установили исторический рекорд британского чарта

Вот тебе, бабушка, и Егор Крид с Нюшей в дуэте… Британская пресса, музболельщики и даже простые обыватели пребывают в шоке и эйфории одновременно: поп-звезды «новой волны» Сэм Фендер (32) и Оливия Дин (26) официально сделали то, чего не удавалось ни одному артисту за всю историю британского хит-парада. Их дуэт Rein Me In превзошел один из старейших рекордов музыкальной индустрии Великобритании, проведя на первой строчке чартов 19 недель, хотя и с перерывами.