«Медленное развитие успеха»: Лэйн и Дин установили исторический рекорд британского чарта

Вот тебе, бабушка, и Егор Крид с Нюшей в дуэте… Британская пресса, музболельщики и даже простые обыватели пребывают в шоке и эйфории одновременно: поп-звезды «новой волны» Сэм Фендер (32) и Оливия Дин (26) официально сделали то, чего не удавалось ни одному артисту за всю историю британского хит-парада. Их дуэт Rein Me In превзошел один из старейших рекордов музыкальной индустрии Великобритании, проведя на первой строчке чартов 19 недель, хотя и с перерывами.
Предыдущее достижение принадлежало Фрэнки Лэйну с песней I Believe, которая возглавляла британский чарт в общей сложности 18 недель в 1953 году. Рекорд продержался 73 года, пока, как констатирует взбудораженная пресса, «два современных британских артиста не добавили к нему еще одну неделю».
Обозреватели, тем временем, отмечают, что «особенно необычным этот успех делает его медленное развитие». Rein Me In впервые появилась в британском чарте в июне 2025 года, но добралась до вершины лишь через восемь месяцев. Затем, периодически уступая лидерство другим релизам, песня снова и снова возвращалась на первое место, «словно слушатели просто отказывались с ней расставаться», — как комментирует музыкальное издание NME.
К тому же, изначально композиция вышла как сольный трек Фендера на альбоме People Watching. Но новая жизнь началась после того, как Оливия Дин, британская поп-сенсация прошлого года, исполнила ее вместе с музыкантом на концертах и добавила к песне собственную вокальную партию. В совместной версии песня превратилась уже «в эмоциональный диалог двух людей, вспоминающих одни и те же отношения с разных сторон», — описывают получившуюся конструкцию музыкальные дегустаторы.
И тут началось: спонтанный дуэт обошел 15-недельное лидерство поп-группы Wet Wet Wet с хитом Love Is All Around (1994) и 16 недель Брайана Адамса с «бессмертной балладой» (Everything I Do) I Do It for You (1991). При этом Адамсу по-прежнему принадлежит рекорд по самому продолжительному непрерывному пребыванию на вершине, а Фендер и Дин лидируют по общему количеству недель.
В конце июня Rein Me In получила награду главной британской музыкальной церемонии BRIT Awards 2026 как «Песня года», но новый рекорд, отмечают обозреватели, «выводит ее успех на совершенно иной уровень: теперь это не просто один из главных британских хитов последних лет, а самый долгоиграющий трек номер один в истории национального чарта».
Поклонники в соцсетях восторгаются тем, что «песня о попытке сдержать чувства в итоге оказалась той, которую британский чарт сдержать так и не смог», однако, музыкальные критики со своей стороны отмечают, что «рекорд хоть и поставлен, но музыкальный вес песни вызывает сомнения на фоне многих чарт-топперов, которых в итоге ей удалось обойти». Мол, «статистика и художественная ценность не всегда идут рука об руку».
Такие времена…