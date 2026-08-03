Площадь лесных пожаров резко увеличилась в Красноярском крае

Количество пожаров в лесах Красноярского края заметно возросло за минувшие выходные дни. Намного больше стала и площадь, охваченная огнем.
За два дня территория, на которой полыхает растительность, увеличилась на 84 тысячи гектаров, передает ТАСС со ссылкой на краевой лесопожарный центр.
Еще в субботу утром наблюдатели фиксировали в регионе 184 пожара на площади чуть более 106 тысяч гектаров. К понедельнику, 3 августа, число пожаров подскочило до 242, лес теперь горит на площади почти 191 тысяча гектаров.
К очагам возгораний на севере края доставляют дополнительные группы пожарных. Более 65 профессионалов из Бурятии и Тувы присоединятся к коллегам из красноярских подразделений. Еще полсотни специалистов из Забайкальского края едут на смену предыдущей группе, которая работала в Красноярском крае почти месяц.
В ликвидации огня участвуют также федеральные силы Авиалесоохраны, профессиональным пожарным помогают лесопользователи. В тушении задействованы более 1300 человек.
Леса горят главным образом в Таймырском, Эвенкийском, Енисейском и Туруханском округах, где установилась жаркая погода. Причиной возгораний становятся, как правило, сухие грозы.
Все очаги находятся в удаленной и труднодоступной местности. «Угрозы населенным пунктам нет», — заверили в лесопожарном центре.
Добавим, в лесах региона сохраняется режим ЧС — их посещение ограничено для населения, разведение костров запрещено.