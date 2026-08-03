Площадь лесных пожаров резко увеличилась в Красноярском крае

К очагам возгораний на севере края доставляют дополнительные группы пожарных. Более 65 профессионалов из Бурятии и Тувы присоединятся к коллегам из красноярских подразделений. Еще полсотни специалистов из Забайкальского края едут на смену предыдущей группе, которая работала в Красноярском крае почти месяц.