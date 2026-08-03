На Землю обрушилась первая магнитная буря августа

Ранее пресс-служба Московского планетария сообщила, что 12 августа ожидается полное солнечное затмение, оно случится с 18:34 до 22:58 мск. Частные фазы этого затмения, если позволит погода, будут наблюдаться на севере и северо-западе России, на территории Европы, Африки и Северной Америки, а также в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.