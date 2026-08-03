На Землю обрушилась первая магнитная буря августа

На Земле прошла первая магнитная буря августа. Она также стала шестой геомагнитной бурей этого лета, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).
Событие произошло вечером 2 августа. Выброс плазмы достиг Земли еще около 14:30 по московскому времени, однако геомагнитные индексы доросли до уровня бури только несколько часов позже. По интенсивности возмущение остановилось между уровнями G1 (слабый) и G2 (обычный).
Буря продлилась недолго — всего четыре часа, после чего геомагнитный индекс снова ушел в «зеленую» зону. Небольшое возмущение также было зафиксировано утром 3 августа, однако уровня бури оно не достигло. Такая продолжительность и интенсивность полностью соответствуют предварительным прогнозам специалистов.
По прогнозам, в ближайшие дни магнитных бурь на Земле не ожидается. Индекс солнечной активности находится на уровне 3,5, за сутки на звезде произошла всего одна впышка уровня C6.3 (обычная).
Магнитная буря в июле.
В последний раз магнитная буря на Земле наблюдалась 23 июля, она достигла слабого уровня G1. Тогда специалисты отметили, что текущее лето в целом не богато на геомагнитные события, и предсказали более активную осень.
Магнитные бури по мощности делят на пять уровней, где G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — сильная буря, G5 — экстремальная.
Солнечное затмение в августе.
Ранее пресс-служба Московского планетария сообщила, что 12 августа ожидается полное солнечное затмение, оно случится с 18:34 до 22:58 мск. Частные фазы этого затмения, если позволит погода, будут наблюдаться на севере и северо-западе России, на территории Европы, Африки и Северной Америки, а также в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.
В Москве Луна заслонит Солнце максимум на 1%. Явление начнется на закате, поэтому звезда быстро скроется за горизонт. Наблюдать полное затмение получится у жителей полуострова Таймыр. Эта фаза продлится там всего 1 минуту 34 секунды. В остальных регионах Солнце будет закрываться не целиком. Например, в Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Пскове и Петрозаводске Луна заслонит Солнце примерно на 80%.
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