В Боковском районе выявили нарушение при хранении зерна

По результатам надзорного мероприятия было подтверждено, что хранение зерна велось с нарушениями: его безопасность и сохранность потребительских свойств не обеспечивались. Управление составило протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов) и выдало предписание об устранении нарушений.