Bloomberg: Хакеры взломали самое безопасное место хранения биткоинов

«Это показывает, что криптовалюта не может существовать в автономном режиме. Устройство отвечает только за генерацию ваших паролей, и если математическая основа нарушена, то ваши пароли могут быть восстановлены методом обратного проектирования», — сказал Анейрин Флинн, генеральный директор компании Failsafe, специализирующейся на технологиях кибербезопасности.