Bloomberg: Хакеры взломали самое безопасное место хранения биткоинов

Хакеры воспользовались уязвимостью в программном обеспечении аппаратных криптовалютных кошельков Coldcard, которые считались одним из самых надежных способов хранения цифровых активов. В результате атаки, продолжающейся с конца прошлой недели, как пишет Bloomberg, злоумышленникам удалось похитить десятки миллионов долларов в биткоинах.
Из-за ошибки в генераторе случайных чисел сид-фразы злоумышленники смогли систематически вычислять ключи доступа и опустошать кошельки пользователей. По данным Galaxy Research, к понедельнику ущерб превысил 86 миллионов долларов.
«Это показывает, что криптовалюта не может существовать в автономном режиме. Устройство отвечает только за генерацию ваших паролей, и если математическая основа нарушена, то ваши пароли могут быть восстановлены методом обратного проектирования», — сказал Анейрин Флинн, генеральный директор компании Failsafe, специализирующейся на технологиях кибербезопасности.
Проблема безопасности цифровых активов приобретает все более острый характер. Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Бали, популярном среди россиян туристическом направлении, за последние месяцы заметно участились случаи обмана иностранных путешественников с использованием цифровых валют.