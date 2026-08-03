По данным Дальневосточного УГМС, уровень Амура возле Хабаровска сегодня утром составил 411 сантиметров, поднявшись на шесть сантиметров за сутки. А к концу этой недели он должен достигнуть 430−450 сантиметров, тогда как с 450 сантиметров у Хабаровска начинается уровень неблагоприятных явлений. Как показывает практика прошлых лет, в таком случае начинаются подтопления низких мест на Большом Уссурийском, Дачном и Кабельном островах, в том числе и расположенных там дачных участков. Поэтому сотрудники МЧС России начали проводить рейды по дачным участкам на амурских островах. Спасатели рекомендуют дачникам вовремя убирать свой урожай и вывозить его с островов в Хабаровск до того, как дачные участки будут затоплены речной водой. По мнению специалистов, в случае продолжения роста уровня воды часть огородов будут подтоплены, а к остальным будет затруднен подход. Уже сейчас в низких местах на островах вода начинает заходить на местные тропинки.
Сотрудники МЧС рекомендуют хабаровским дачникам вовремя убирать урожай на островах
По данным Дальневосточного УГМС, уровень Амура возле Хабаровска сегодня утром составил 411 сантиметров, поднявшись на шесть сантиметров за сутки. А к концу этой недели он должен достигнуть 430−450 сантиметров, тогда как с 450 сантиметров у Хабаровска начинается уровень неблагоприятных явлений. Как показывает практика прошлых лет, в таком случае начинаются подтопления низких мест на Большом Уссурийском.
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