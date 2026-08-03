Сотрудники МЧС рекомендуют хабаровским дачникам вовремя убирать урожай на островах

По данным Дальневосточного УГМС, уровень Амура возле Хабаровска сегодня утром составил 411 сантиметров, поднявшись на шесть сантиметров за сутки. А к концу этой недели он должен достигнуть 430−450 сантиметров, тогда как с 450 сантиметров у Хабаровска начинается уровень неблагоприятных явлений. Как показывает практика прошлых лет, в таком случае начинаются подтопления низких мест на Большом Уссурийском, Дачном и Кабельном островах, в том числе и расположенных там дачных участков. Поэтому сотрудники МЧС России начали проводить рейды по дачным участкам на амурских островах. Спасатели рекомендуют дачникам вовремя убирать свой урожай и вывозить его с островов в Хабаровск до того, как дачные участки будут затоплены речной водой. По мнению специалистов, в случае продолжения роста уровня воды часть огородов будут подтоплены, а к остальным будет затруднен подход. Уже сейчас в низких местах на островах вода начинает заходить на местные тропинки.