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Житель Советской Гавани откусил мужчине часть уха и получил 100 часов обязательных работ

Два мужчины начали конфликт возле кафе в Советской Гавани. Во время ссоры один оппонент повалил другого на землю и откусил ему часть правого уха. Потерпевшему наложили швы. Подсудимый вину не признал. Ему назначили 100 часов обязательных работ.

Два мужчины начали конфликт возле кафе в Советской Гавани. Во время ссоры один оппонент повалил другого на землю и откусил ему часть правого уха. Потерпевшему наложили швы. Подсудимый вину не признал. Ему назначили 100 часов обязательных работ.