Shot: Жена Дудя* заработала девять миллионов рублей на языковой школе в Барселоне

Ранее стало известно, что Юрий Дудь* содержит брата, живущего в России. За четыре года блогер перевел брату около трех миллионов рублей. Родственника зовут Игорь, ему 46 лет. Дудь* якобы перечисляет ему 70 тысяч рублей каждый месяц. Чаще всего переводы совершаются от имени супруги Ольги, но иногда блогер делает это от себя.