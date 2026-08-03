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Shot: Жена Дудя* заработала девять миллионов рублей на языковой школе в Барселоне

Жена журналиста Юрия Дудя* Ольга могла заработать не менее девяти миллионов рублей после переезда семьи в Испанию. В Барселоне она стала совладелицей языковой школы Freeda, которая ориентировалась в том числе на россиян, переехавших в Европу, сообщает Shot.

Жена журналиста Юрия Дудя* Ольга могла заработать не менее девяти миллионов рублей после переезда семьи в Испанию. В Барселоне она стала совладелицей языковой школы Freeda, которая ориентировалась в том числе на россиян, переехавших в Европу, сообщает Shot.

Ольга Дудь приобрела долю в компании в августе 2022 года и заняла должность административного директора. Школа предлагала курсы испанского и других языков, а также помощь с оформлением виз и адаптацией в Европе. Стоимость обучения достигала 4000 евро.

После появления Ольги среди владельцев Freeda школу стали активно продвигать в роликах супруга. При этом она старалась оставаться в тени: ее имя не указывали на сайте проекта, а в социальных сетях она практически не появлялась, передает Telegram-канал.

Ранее стало известно, что Юрий Дудь* содержит брата, живущего в России. За четыре года блогер перевел брату около трех миллионов рублей. Родственника зовут Игорь, ему 46 лет. Дудь* якобы перечисляет ему 70 тысяч рублей каждый месяц. Чаще всего переводы совершаются от имени супруги Ольги, но иногда блогер делает это от себя.

*Признан иноагентом в РФ.