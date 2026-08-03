— Хотя разговор Меркель явно тяготил, она сама уже была не у дел, он получился интересным. Меркель даже предоставила своего переводчика и сразу попросила все, что скажет, сохранить в тайне. Она призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием, — заявили Вован и Лексус в беседе с РИА Новости.