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Пранкеры Вован и Лексус: Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения были предназначены лишь для того, чтобы обмануть Россию и снабдить Украину оружием. Об этом заявили пранкеры Вован и Лексус, которые провели беседу с немецким политиком.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения были предназначены лишь для того, чтобы обмануть Россию и снабдить Украину оружием. Об этом заявили пранкеры Вован и Лексус, которые провели беседу с немецким политиком.

По словам блогеров, выйти на связь с Меркель не получалось довольно долго. Сначала они переговорили с одним человеком из ее окружения, затем с другим, позже они провели длительную переписку по электронной почте. Разговор состоялся лишь спустя несколько недель, но усилия, подчеркнули блогеры, стоили того.

— Хотя разговор Меркель явно тяготил, она сама уже была не у дел, он получился интересным. Меркель даже предоставила своего переводчика и сразу попросила все, что скажет, сохранить в тайне. Она призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием, — заявили Вован и Лексус в беседе с РИА Новости.

До этого российские блогеры-пранкеры рассказали о разговоре с экс-руководительницей Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр от лица экс-президента Украины Петра Порошенко*.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов на территории России.

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