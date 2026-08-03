Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения были предназначены лишь для того, чтобы обмануть Россию и снабдить Украину оружием. Об этом заявили пранкеры Вован и Лексус, которые провели беседу с немецким политиком.
По словам блогеров, выйти на связь с Меркель не получалось довольно долго. Сначала они переговорили с одним человеком из ее окружения, затем с другим, позже они провели длительную переписку по электронной почте. Разговор состоялся лишь спустя несколько недель, но усилия, подчеркнули блогеры, стоили того.
— Хотя разговор Меркель явно тяготил, она сама уже была не у дел, он получился интересным. Меркель даже предоставила своего переводчика и сразу попросила все, что скажет, сохранить в тайне. Она призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием, — заявили Вован и Лексус в беседе с РИА Новости.
До этого российские блогеры-пранкеры рассказали о разговоре с экс-руководительницей Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр от лица экс-президента Украины Петра Порошенко*.
*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов на территории России.