Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске ввели штрафы до 20 тысяч рублей за нарушения с электросамокатами

Новые санкции действуют в регионе с 1 августа.

Источник: KrasnoyarskMedia

С 1 августа в Красноярском крае вступили в силу изменения в региональный закон об административных правонарушениях, устанавливающие новые санкции для пользователей и владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Теперь нарушителям грозит:

Штраф от 2 до 4 тысяч рублей — за поездки на самокатах и других СИМ в запрещённых местах. Штраф от 1 до 3 тысяч рублей — за превышение скорости на личном СИМ. Штраф до 20 тысяч рублей — для операторов кикшеринга за размещение прокатных самокатов вне специально отведённых зон.

Ознакомиться с полным текстом нововведений можно в статье 5.1 закона Красноярского края «Об административных правонарушениях».

Сообщить о нарушениях горожане могут через виртуальную приёмную на сайте администрации города или с помощью сервиса «Решаем вместе».