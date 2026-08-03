В Красноярске ввели штрафы до 20 тысяч рублей за нарушения с электросамокатами

С 1 августа в Красноярском крае вступили в силу изменения в региональный закон об административных правонарушениях, устанавливающие новые санкции для пользователей и владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Теперь нарушителям грозит:
Штраф от 2 до 4 тысяч рублей — за поездки на самокатах и других СИМ в запрещённых местах. Штраф от 1 до 3 тысяч рублей — за превышение скорости на личном СИМ. Штраф до 20 тысяч рублей — для операторов кикшеринга за размещение прокатных самокатов вне специально отведённых зон.
Ознакомиться с полным текстом нововведений можно в статье 5.1 закона Красноярского края «Об административных правонарушениях».
Сообщить о нарушениях горожане могут через виртуальную приёмную на сайте администрации города или с помощью сервиса «Решаем вместе».