В Красноярске ввели штрафы до 20 тысяч рублей за нарушения с электросамокатами

Штраф от 2 до 4 тысяч рублей — за поездки на самокатах и других СИМ в запрещённых местах. Штраф от 1 до 3 тысяч рублей — за превышение скорости на личном СИМ. Штраф до 20 тысяч рублей — для операторов кикшеринга за размещение прокатных самокатов вне специально отведённых зон.