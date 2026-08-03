Кубань и Адыгея вошли в топ регионов по качеству дорог

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием в Краснодарском крае составила 502 км на 1 тыс. кв. км территории, в Адыгее — 557 км. Лидерами рейтинга стали Москва, где нормативным требованиям соответствует 100% дорог, а также Челябинская область и Республика Ингушетия с показателями 84,6% и 84,2% соответственно.