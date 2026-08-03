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Кубань и Адыгея вошли в топ регионов по качеству дорог

Республика Адыгея и Краснодарский край вошли в десятку регионов России с наиболее качественной дорожной сетью по итогам 2025 года. Согласно исследованию «РИА Рейтинг», Адыгея заняла шестое место, Краснодарский край — седьмое.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным исследования, доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составила в Адыгее 80,8%, в Краснодарском крае — 76,3%.

Рейтинг подготовлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата и Росавтодора.

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием в Краснодарском крае составила 502 км на 1 тыс. кв. км территории, в Адыгее — 557 км. Лидерами рейтинга стали Москва, где нормативным требованиям соответствует 100% дорог, а также Челябинская область и Республика Ингушетия с показателями 84,6% и 84,2% соответственно.

Самые низкие показатели качества дорог зафиксированы в Архангельской области, где нормативам соответствует 17,2% дорожной сети, а также в Волгоградской и Кировской областях с долей 26,9% и 28,6% соответственно.