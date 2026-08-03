Корабли Северного флота РФ отработали залп по целям в Баренцевом море

Расчеты фрегата «Адмирал Головко» произвели пуск крылатой ракеты «Калибр». Одновременно с этим экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» выпустил крылатую ракету «Вулкан». Кроме того, в маневрах задействовали береговые войска: дивизион комплекса «Бастион» нанес удар сверхзвуковой противокорабельной ракетой «Оникс» с позиций, развернутых на полуострове Рыбачий.