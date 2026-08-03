Корабли Северного флота РФ отработали залп по целям в Баренцевом море

«Находившаяся в акватории Баренцева моря корабельная ударная группа Северного флота совместным огнем артиллерийских установок уничтожила цели, обозначавшие десантные корабли условного противника», — сообщило ведомство.
В маневрах участвовали фрегат «Адмирал Головко» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» вместе с береговым ракетным комплексом «Бастион» из состава Кольской флотилии. К учению подключались ВКС.
«На отдельных этапах к учению были привлечены противолодочный самолет Ту-142, бомбардировщики Су-24м, палубные истребители МиГ-29к, а также ракетоносцы Ту-22М3 и самолет заправщик Ил-78 Воздушно-космических сил России», — говорится в сообщении.
Расчеты фрегата «Адмирал Головко» произвели пуск крылатой ракеты «Калибр». Одновременно с этим экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» выпустил крылатую ракету «Вулкан». Кроме того, в маневрах задействовали береговые войска: дивизион комплекса «Бастион» нанес удар сверхзвуковой противокорабельной ракетой «Оникс» с позиций, развернутых на полуострове Рыбачий.
«В развитие успеха атомный подводный ракетный крейсер “Орел”, находившийся в подводном положении, также выполнил стрельбу тремя крылатыми ракетами “Гранит” по данной мишенной позиции», — добавили в пресс-службе.
Разведку сил «противника» обеспечивал Ту-142: самолет обнаружил мишени и передал координаты на командный пункт, развернутый на борту «Адмирала Головко». Зона стрельб заранее была закрыта для гражданских судов и авиации, подчеркнули военные.
БРК «Бастион» прикрывает более 600 км побережья и несет до 36 ракет «Оникс», каждая из которых способна атаковать надводную цель на сверхзвуковой скорости.