Режим опасности по БПЛА отменили в Нижегородской области 3 августа

3 августа на территории Нижегородской области действовал режим опасности по БПЛА. СМС-оповещение о его отмене жители получили утром.
Граждан просят не приближаться к обломкам беспилотников при их обнаружении. В этом случае следует звонить по телефону 112.
Отметим, что с 03:29 нижегородский аэропорт отправляет рейсы только по согласованию. Мера принята для обеспечения безопасности.
Ранее мы писали, что БПЛА уничтожили над Нижегородской областью 27 июля.
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