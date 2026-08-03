Тотальную реставрацию зубов провели нижегородцу из-за сладкой газировки

Нижегородские стоматологи спасли молодому человеку зубы, которые практически «растворила» сладкая газировка. Об этом рассказал в своем Telegram-канале главный редактор МИА «Россия сегодня» Алексей Никонов.
Как выяснилось, пациент ежедневно выпивал до литра газированного напитка в день, из-за чего внутренние ткани зубов практически полностью разрушились.
Стоматолог-ортопед Илья Дурыманов объяснил, что ортофосфорная кислота в составе газировки размягчила дентин, а истонченная эмаль начала скалываться даже при легком касании инструментом.
Спасти зубы удалось благодаря тотальной реставрации композитными материалами без удаления нервов.
Врач отметил, что эту фотографию он показывает даже собственным детям — как наглядный пример вреда чрезмерного употребления сладких газированных напитков.
Чтобы минимизировать вред от газировки, специалисты советуют пить напиток за один раз, а не растягивать, чтобы снизить время воздействия кислоты. Также лучше использовать трубочку — это уменьшит контакт напитка с эмалью зубов.
Чистить зубы сразу после употребления газировки не стоит — лучше подождать 30 минут, чтобы не повредить размягченную эмаль. Сразу после питья можно прополоскать рот водой или ополаскивателем.
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