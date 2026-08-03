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В Ростовской области почти тысяча семей взяла детские вещи в бесплатный прокат

В Ростовской области расширили список семей, которые могут бесплатно брать вещи для новорожденных.

Источник: Комсомольская правда

В этом году около тысячи донских семей взяли детские вещи в бесплатных пунктах проката. Такие центры помощи сегодня работают в каждом районе и городе Ростовской области.

Здесь родители могут получить самые нужные вещи для младенцев: кроватки, пеленальные столы, манежи, стульчики для кормления, автокресла, ходунки, ванночки, электрокачели, подогреватели бутылочек и стерилизаторы для посуды. Также в прокате есть прогулочные коляски и трансформеры, в том числе для близнецов. На одного ребенка разрешается взять до трех предметов первой необходимости.

Как рассказали в правительстве Ростовской области, раньше такая помощь полагалась только студенческим, молодым и многодетным семьям, одиноким родителям, а также родителям с детьми-инвалидами или семьям участниками СВО. Теперь правила изменились, получить вещи для новорожденного может любой родитель.

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