В Ростовской области почти тысяча семей взяла детские вещи в бесплатный прокат

Здесь родители могут получить самые нужные вещи для младенцев: кроватки, пеленальные столы, манежи, стульчики для кормления, автокресла, ходунки, ванночки, электрокачели, подогреватели бутылочек и стерилизаторы для посуды. Также в прокате есть прогулочные коляски и трансформеры, в том числе для близнецов. На одного ребенка разрешается взять до трех предметов первой необходимости.