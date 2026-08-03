Террорист убил 14 человек на митинге за мир: названы подозреваемые

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, но подозрение, скорее всего, падет на пакистанское движение «Талибан»* («Техрик-и-Талибан Пакистан», или ТТП)*. ТТП* действует отдельно от правителей афганского движения «Талибан»*, но находится в союзе с ними. Многие из ее лидеров и боевиков нашли убежище в Афганистане с тех пор, как движение «Талибан»* вернулось там к власти в 2021 году.