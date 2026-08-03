Террорист убил 14 человек на митинге за мир: названы подозреваемые

Террорист совершил нападение на протестующих на митинге против боевых действий на северо-западе Пакистана в воскресенье, в результате чего погибли по меньшей мере 14 человек, в основном гражданские лица и сотрудники полиции, и более двух десятков человек получили ранения, сообщили официальные лица.
По словам начальника окружной полиции Омара Хана, нападение произошло в Кабале, городе в долине Сват в провинции Хайбер-Пахтунхва, где демонстранты собрались возле полицейского участка, скандируя лозунги против боевиков и требуя мира.
По словам очевидцев, незадолго до нападения выступавшие на митинге заявили, что обеспечение безопасности и искоренение воинственности являются обязанностью государства, передает CNN. Они также обвинили власти в неспособности предпринять решительные действия против боевиков, заявив, что жители хотят жить без страха после многих лет насилия, опустошившего регион.
Билал Файзи, представитель службы по чрезвычайным ситуациям провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщил, что нападавший устроил теракт в отношении десятков людей, которые скандировали лозунги против боевиков и требовали мира. Представитель полиции Омар Хан сообщил, что среди погибших по меньшей мере девять гражданских лиц и пять полицейских.
Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр Шехбаз Шариф осудили взрыв, выразив глубокую скорбь в связи с гибелью людей. В отдельных заявлениях они выразили соболезнования семьям погибших, помолились за выздоровление раненых и дали указание властям обеспечить, чтобы раненые получали наилучшее медицинское обслуживание. Зардари и Шариф также заявили, что борьба Пакистана с терроризмом будет продолжаться до тех пор, пока он не будет искоренен.
Министр внутренних дел Мохсин Накви также осудил это нападение. В своем заявлении он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Долина Сват когда-то была оплотом исламских боевиков, которые навязывали строгое толкование шариата — до того, как пакистанские военные начали крупную операцию в 2007 году, в результате которой экстремисты были изгнаны и восстановлен контроль правительства, напоминает CNN.
Однако в последние месяцы в долине вновь появились боевики, что усилило опасения по поводу того, что пакистанские талибы* (* — напомним, что афганское движение «Талибан» было признано в России террористической организацией и запрещено, но позже запрет был приостановлен) стремятся восстановить свои позиции в регионе. В ответ жители неоднократно устраивали митинги против талибов, протестуя против присутствия боевиков по всей долине.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, но подозрение, скорее всего, падет на пакистанское движение «Талибан»* («Техрик-и-Талибан Пакистан», или ТТП)*. ТТП* действует отдельно от правителей афганского движения «Талибан»*, но находится в союзе с ними. Многие из ее лидеров и боевиков нашли убежище в Афганистане с тех пор, как движение «Талибан»* вернулось там к власти в 2021 году.
Пакистан уже давно обвиняет правительство Афганистана в укрывательстве боевиков пакистанского движения «Талибан»*, что Кабул отрицает.
В последние годы в Пакистане участились нападения боевиков, особенно на полицию и силы безопасности, напоминает CNN.
В пятницу военный представитель Пакистана Ахмад Шариф Чаудри заявил, что с января в Пакистане зарегистрировано 3145 «террористических инцидентов». Он сказал, что с января Пакистан уничтожил 2084 боевика, в то время как 819 пакистанцев, включая солдат, полицейских и гражданских лиц, были убиты.
Чаудри также сообщил, что базирующиеся в Афганистане боевики совершили 28 нападений террористов-смертников в Пакистане с января, и утверждал, что большинство из них были совершены афганскими гражданами или лицами, связанными с афганскими силами безопасности. Он сказал, что ТТП* и другие группировки боевиков совершают нападения на территории Пакистана при поддержке правителей афганского движения «Талибан»*, и Пакистан продолжит наносить удары по ТТП* и его вспомогательной инфраструктуре.