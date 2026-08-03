Первая рабочая неделя августа в Нижнем Новгороде будет теплой и пасмурной

Нижегородцев ждёт тёплая, но преимущественно пасмурная погода в первую неделю августа, сообщает сервис «Яндекс. Погода».
Начало недели отметится неустойчивыми погодными условиями. В понедельник, 3 августа, утро будет сопровождаться небольшим дождём. Днём облачность станет чередоваться с прояснениями, температура достигнет +24 °C, а к вечеру небо заметно прояснится. Ветер ожидается северо‑западный, его скорость составит 4 м/с.
Во вторник, 4 августа, небо останется облачным с редкими прояснениями, при этом осадков не предвидится. Дневная температура сохранится на уровне +24 °C, ветер — северо‑западный, 3 м/с, погода будет преимущественно пасмурной.
Среда, 5 августа, также пройдёт без дождей. При этом температура поднимется до +26 °C, а ветер сменит направление на западное, его скорость составит 4 м/с; небо по-прежнему будет затянуто облаками.
В четверг, 6 августа, станет немного солнечнее — хотя лёгкая облачность всё ещё сохранится. Днём воздух прогреется до +28 °C, ветер будет дуть с юго‑запада со скоростью 4 м/с. К вечеру возможен небольшой дождь.
Завершит рабочую неделю пятница, 7 августа: ожидается наиболее тёплая погода — температура поднимется до +31 °C. Днём возможен небольшой дождь, который к вечеру станет сильнее. Ветер будет западного и юго‑западного направления, его скорость — 3 м/с.
Ранее сообщалось, что жара до +30°C и дожди придут в Нижегородскую область на этой неделе.