Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первая рабочая неделя августа в Нижнем Новгороде будет теплой и пасмурной

В понедельник, 3 августа, утро будет сопровождаться небольшим дождём.

Нижегородцев ждёт тёплая, но преимущественно пасмурная погода в первую неделю августа, сообщает сервис «Яндекс. Погода».

Начало недели отметится неустойчивыми погодными условиями. В понедельник, 3 августа, утро будет сопровождаться небольшим дождём. Днём облачность станет чередоваться с прояснениями, температура достигнет +24 °C, а к вечеру небо заметно прояснится. Ветер ожидается северо‑западный, его скорость составит 4 м/с.

Во вторник, 4 августа, небо останется облачным с редкими прояснениями, при этом осадков не предвидится. Дневная температура сохранится на уровне +24 °C, ветер — северо‑западный, 3 м/с, погода будет преимущественно пасмурной.

Среда, 5 августа, также пройдёт без дождей. При этом температура поднимется до +26 °C, а ветер сменит направление на западное, его скорость составит 4 м/с; небо по-прежнему будет затянуто облаками.

В четверг, 6 августа, станет немного солнечнее — хотя лёгкая облачность всё ещё сохранится. Днём воздух прогреется до +28 °C, ветер будет дуть с юго‑запада со скоростью 4 м/с. К вечеру возможен небольшой дождь.

Завершит рабочую неделю пятница, 7 августа: ожидается наиболее тёплая погода — температура поднимется до +31 °C. Днём возможен небольшой дождь, который к вечеру станет сильнее. Ветер будет западного и юго‑западного направления, его скорость — 3 м/с.

Ранее сообщалось, что жара до +30°C и дожди придут в Нижегородскую область на этой неделе.