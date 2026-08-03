Первая рабочая неделя августа в Нижнем Новгороде будет теплой и пасмурной

В четверг, 6 августа, станет немного солнечнее — хотя лёгкая облачность всё ещё сохранится. Днём воздух прогреется до +28 °C, ветер будет дуть с юго‑запада со скоростью 4 м/с. К вечеру возможен небольшой дождь.