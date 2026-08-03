На «Тарих фесте» в Казани рассказали о Гостином дворе и традициях

На основных площадках фестиваля собрались полные залы, сообщает ИА «Татар-информ».
На лекции-показе Владислава Хабарова «Три царства — три сабли» рассказали об эволюции оружия кочевых народов, связи образа воина с саблей.
В подвале Национального музея провели перформанс «Мең еллык сабырлык» («1000 лет ожидания»). Постановку Айдара Ахмадиева исполнила Альбина Нугманова, музыкальное сопровождение — Айдар Абдрахимов. Пространство музея стало путешествием в прошлое.
Журналист Павел Пряников прочитал лекцию «Проклятье географии»: как отсутствие выхода к морям и ограниченность ресурсов влияли на развитие народов Восточно-Европейской равнины. Об историческом дуализме, при котором стремление к «природному анархизму» соединилось с мобилизационными системами управления элит.
Отдельную тему посвятили истории Казани. Марк Шишкин в экскурсии по Гостиному двору рассказал о торговом центре города XIX века. Участники экскурсии «Тайны Гостиного двора» проникли в склады и закрытые этажи бывшего ГРУ: дошли до легендарного кафе «Бегемот».
Хранитель коллекции Леонид Ширяев в лекции «Археология смерти» рассказал о погребальных культах — от Древнего Египта до Поволжья.
Кроме лекций, экскурсий и перформансов провели другие тематические мероприятия.
Второй день «Тарих феста» — 2 августа, в программе — квиз «Колесо истории», совместный с телепроектом «Тархан», и опен-ток на татарском языке о наследии Золотой Орды, лекция-концерт Геннадия Макарова «Уен коралларында гасырлар авазы» с историческим дефиле эпохи Средневековья, награждение победителей конкурса «Тарихи блогер», который посвятили истории татарского народа. В нем участвовали блогеры из различных регионов России.
Фестиваль продолжится 3 августа.