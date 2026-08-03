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На «Тарих фесте» в Казани рассказали о Гостином дворе и традициях

Национальный музей Татарстана и «Миллиард. Татар» в Казани исторический фестиваль «Тарих фест» посвятили трем эпохам — Волжской Булгарии, Золотой Орде и Казанскому ханству.

Источник: МК.RU Казань

На основных площадках фестиваля собрались полные залы, сообщает ИА «Татар-информ».

На лекции-показе Владислава Хабарова «Три царства — три сабли» рассказали об эволюции оружия кочевых народов, связи образа воина с саблей.

В подвале Национального музея провели перформанс «Мең еллык сабырлык» («1000 лет ожидания»). Постановку Айдара Ахмадиева исполнила Альбина Нугманова, музыкальное сопровождение — Айдар Абдрахимов. Пространство музея стало путешествием в прошлое.

Журналист Павел Пряников прочитал лекцию «Проклятье географии»: как отсутствие выхода к морям и ограниченность ресурсов влияли на развитие народов Восточно-Европейской равнины. Об историческом дуализме, при котором стремление к «природному анархизму» соединилось с мобилизационными системами управления элит.

Отдельную тему посвятили истории Казани. Марк Шишкин в экскурсии по Гостиному двору рассказал о торговом центре города XIX века. Участники экскурсии «Тайны Гостиного двора» проникли в склады и закрытые этажи бывшего ГРУ: дошли до легендарного кафе «Бегемот».

Хранитель коллекции Леонид Ширяев в лекции «Археология смерти» рассказал о погребальных культах — от Древнего Египта до Поволжья.

Кроме лекций, экскурсий и перформансов провели другие тематические мероприятия.

Второй день «Тарих феста» — 2 августа, в программе — квиз «Колесо истории», совместный с телепроектом «Тархан», и опен-ток на татарском языке о наследии Золотой Орды, лекция-концерт Геннадия Макарова «Уен коралларында гасырлар авазы» с историческим дефиле эпохи Средневековья, награждение победителей конкурса «Тарихи блогер», который посвятили истории татарского народа. В нем участвовали блогеры из различных регионов России.

Фестиваль продолжится 3 августа.

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