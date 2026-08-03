Договор о комплексном развитии территории стадиона «Водник» еще не заключен

Архитектурный конкурс по проекту комплексного развития территории стадиона «Водник» будет объявлен только после заключения договора о КРТ. Об этом ИА «Время Н» сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Процедура принятия решения о КРТ нежилой застройки, как уточнили в ведомстве, состоит из последовательных этапов. После согласования проекта о КРТ и его опубликования на официальном сайте областного правительства правообладателю объектов недвижимости, расположенных в границах КРТ, будет направлено предложение о заключении соответствующего договора.
«В случае его согласия — договор будет заключен с таким правообладателем. В случае отказа — регионом может быть принято решение о проведении торгов в целях заключения договора о КРТ. В таком случае договор будет заключен с победителем торгов», — отметили в министерстве.
В конце 2025 года сообщалось, что параметры комплексного развития территории нижегородского стадиона «Водник» утвердил региональный штаб по вопросам реализации градостроительной политики под председательством замгубернатора Нижегородской области Сергея Морозова. Концепция КРТ была презентована 17 ноября.
Мастер-план предполагает застройку квартала в границах улиц Володарского, Грузинской, Алексеевской и Ошарской площадью 4,5 га. Под спортивные цели отведут 11 тысяч квадратных метров. Объектом смогут воспользоваться около 5 тысяч школьников и воспитанников детсадов. Большое футбольное поле уменьшено до размеров 62×42 м. Освободившиеся площади задействуют под баскетбольную площадку и зону воркаута. Также предусмотрены три круговые и три спринтерские беговые дорожки.
На прилегающей планируется построить 3-этажный многофункциональный спорткомплекс с круглогодичной ледовой ареной. Предусматривается строительство около 800 парковочных мест. Более трети парковок инвестор безвозмездно передаст в муниципалитет.
Затраты на спортивную инфраструктуру оцениваются примерно в 2 млрд рублей.