Договор о комплексном развитии территории стадиона «Водник» еще не заключен

Мастер-план предполагает застройку квартала в границах улиц Володарского, Грузинской, Алексеевской и Ошарской площадью 4,5 га. Под спортивные цели отведут 11 тысяч квадратных метров. Объектом смогут воспользоваться около 5 тысяч школьников и воспитанников детсадов. Большое футбольное поле уменьшено до размеров 62×42 м. Освободившиеся площади задействуют под баскетбольную площадку и зону воркаута. Также предусмотрены три круговые и три спринтерские беговые дорожки.