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Память Афгана: ровно 30 лет назад в Минске появился «Остров слез» (видео)

«Остров Мужества и Скорби» — мемориал, посвященный белорусским воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, был открыт в белорусской столице 3 августа 1996 года. Как он выглядит сегодня, смотрите на видео.

Источник: Sputnik.by

Ровно 30 лет назад — 3 августа 1996 года — в Минске был официально открыт «Остров слез» («Остров Мужества и Скорби»).

Остров-мемориал находится в излучине реки Свислочь в самом центре Старого Минска рядом с Троицким предместьем, это посвящение белорусским воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.

В самом центре мемориала — памятник-часовня, по форме напоминающий древнеполоцкий храм, каким он был в ХI веке. Вокруг часовни — фигуры скорбящих матерей, объединенных общей бедой.

Рядом с часовней — валун с бронзовой иконой Божьей матери. Под ней надпись: «Сынам, загінуўшым у Афганістане, узведзены гэты храм-помнік па даручэнню беларусаў, якія не жадаюць, каб зло панавала ні на сваёй, ні на чужой зямлі». (в переводе на русский: «Сыновьям, погибшим в Афганистане, возведен этот храм-памятник по поручению белорусов, которые не хотят, чтобы зло царило ни на своей, ни на чужой земле»).

Мемориал в Минске открывали сразу после Дня ВДВ (он отмечается 2 августа) — именно витебские десантники в декабре 1979 года первыми вошли в Афганистан и вышли оттуда последними в феврале 1989 года.

103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия из Витебска одной из первых была переброшена в Афганистан в декабре 1979 года. А 25 декабря 1979 года при заходе на посадку в Кабуле разбился военно-транспортный Ил-76, тогда погибли весь экипаж самолета и 37 десантников 350-го гвардейского парашютно-десантного полка, базировавшегося в поселке Боровуха Витебской области.

Всего Афганскую войну прошли около тридцати тысяч уроженцев Беларуси. По официальным данным, в Афганской войне погиб 771 белорус.

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