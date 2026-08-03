Память Афгана: ровно 30 лет назад в Минске появился «Остров слез» (видео)

Рядом с часовней — валун с бронзовой иконой Божьей матери. Под ней надпись: «Сынам, загінуўшым у Афганістане, узведзены гэты храм-помнік па даручэнню беларусаў, якія не жадаюць, каб зло панавала ні на сваёй, ні на чужой зямлі». (в переводе на русский: «Сыновьям, погибшим в Афганистане, возведен этот храм-памятник по поручению белорусов, которые не хотят, чтобы зло царило ни на своей, ни на чужой земле»).