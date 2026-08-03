Португальский Tekever AR3 стал трофеем российских военных: аппарат передан в НИИ

Военные также раскрыли подробности самой операции. После обнаружения цели средствами радиолокации началась почти получасовая погоня. Разведчик кружил на высоте около 2,5 километра, развивая скорость от 90 до 100 км/ч и не позволяя зайти ему в хвост. К моменту решающей атаки аккумулятор «Лиса» был практически разряжен. Несмотря на это, расчёту удалось догнать Tekever AR3 и успешно поразить его.