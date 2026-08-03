1 млн на ипотеку: в Хабаровском крае 1927 семей получили выплату за третьего ребенка

При рождении третьего или последующих детей семьи в Хабаровском крае могут получить по 1 млн рублей на погашение обязательств по ипотечным кредитам. Помощь для многодетных семей является важной задачей президентского нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Эта мера стала одной из самых популярных в Хабаровском крае. В ходе рабочих выездов общаюсь с жителями, они отмечают, что такая президентская поддержка для них очень значима, существенно улучшает финансовое положение», — отметил губернатор региона Дмитрий Демешин.
В краевом Минсоцзащиты уточнили, что с начала реализации программы — с сентября 2024 года — выплату получили 1927 многодетных семей, 561 из них в 2026 году. Улучшить жилищные условия смогла, например, семья Новиковых из Хабаровска.
«В сентябре 2024 года я стала мамой в третий раз. Очень была рада, узнав о том, что существует такая мера поддержки, как выплата на погашение ипотеки. Это очень хорошая поддержка для семей с детьми. Мы получили выплату в размере 1 миллион рублей. Средства направили на погашение ипотечного кредита. Спасибо президенту Владимиру Путину и нашему губернатору за такую поддержку для многодетных семей», — поделилась Александра Новикова.
Выплатой могут воспользоваться семьи из Хабаровского края, в которых с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года родился и зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния на территории нашего субъекта третий или последующий ребенок.
«Президент РФ Владимир Путин отмечает, что поддержка семей с детьми является приоритетом для России. Получателями краевой выплаты могут быть граждане, которые воспользовались федеральной выплатой в размере до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. При этом жилое помещение, приобретенное за счет кредитных средств, должно быть расположено на территории края. Оператором мер государственной поддержки семей, имеющих детей, по погашению обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) как единый институт развития в жилищной сфере выступает ПАО “ДОМ.РФ”. Мера поддержки пользуется большой популярностью» , — отметила заместитель министра социальной защиты края Ольга Кучаева.