1 млн на ипотеку: в Хабаровском крае 1927 семей получили выплату за третьего ребенка

«В сентябре 2024 года я стала мамой в третий раз. Очень была рада, узнав о том, что существует такая мера поддержки, как выплата на погашение ипотеки. Это очень хорошая поддержка для семей с детьми. Мы получили выплату в размере 1 миллион рублей. Средства направили на погашение ипотечного кредита. Спасибо президенту Владимиру Путину и нашему губернатору за такую поддержку для многодетных семей», — поделилась Александра Новикова.