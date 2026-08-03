Комсомольчанка оформила на приятельниц 7 микрокредитов

Две жительницы Комсомольска-на-Амуре, 18 и 22 лет, обратились в полицию с заявлениями об оформленных на них микрозаймах. Ущерб составил 129 тысяч рублей. Как выяснилось, микрокредиты на девушек оформила их 19-летняя знакомая. Подозреваемая рассказала, что оформила займы из-за долгов. Она воспользовалась смартфоном своей 18-летней подруги и картой 22-летней соседки, зная их личные данные. Женщина оформила на подруг 7 микрозаймов на общую сумму 129 тысяч рублей. Она погасила долги и потратила остаток на личные нужды. Возбуждены уголовные дела. С подозреваемой взяли обязательство о явке.