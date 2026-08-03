В сентябре в Хабаровск приглашают журналистов со всей России

С 4 по 6 сентября в краевой столице пройдет II Российско-Китайский форум. В этом году он будет посвящен сотрудничеству двух стран в освоении Большого Уссурийского острова. В рамках форума организуют свыше 40 тематических площадок, деловых, спортивных и культурных мероприятий. А ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием первых лиц. Впрочем, уже сейчас началась онлайн-регистрация журналистов, планирующих принять участие в этом форуме и желающих первыми узнать о перспективных проектах России и Китая на Дальнем Востоке. Сотрудники СМИ могут подать свои заявки на официальном сайте форума в разделе «Медиа». Сделать им это нужно до 17 августа. Планируется, что в деловой программа форума примут участие свыше 3 тысяч человек.