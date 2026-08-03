Почти 2000 многодетных семей Хабаровского края получили по миллиону рублей на погашение ипотеки

В Хабаровском крае продолжает действовать программа выплаты 1 млн рублей многодетным семьям при рождении третьего или последующего ребенка. Она запущена в 2024 году по поручению президента РФ Владимира Путина для регионов Дальнего Востока. Деньги можно направить на погашение ипотечных кредитов. С момента старта программы выплату оформили 1927 семей края. Только за текущий год — 561 семья. Мера поддержки стала одной из самых востребованных среди многодетных семей Хабаровского края. Для многих из них это реальная возможность снизить долговую нагрузку и улучшить жилищные условия.