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Почти 2000 многодетных семей Хабаровского края получили по миллиону рублей на погашение ипотеки

В Хабаровском крае продолжает действовать программа выплаты 1 млн рублей многодетным семьям при рождении третьего или последующего ребенка. Она запущена в 2024 году по поручению президента РФ Владимира Путина для регионов Дальнего Востока. Деньги можно направить на погашение ипотечных кредитов. С момента старта программы выплату оформили 1927 семей края. Только за текущий год — 561.

В Хабаровском крае продолжает действовать программа выплаты 1 млн рублей многодетным семьям при рождении третьего или последующего ребенка. Она запущена в 2024 году по поручению президента РФ Владимира Путина для регионов Дальнего Востока. Деньги можно направить на погашение ипотечных кредитов. С момента старта программы выплату оформили 1927 семей края. Только за текущий год — 561 семья. Мера поддержки стала одной из самых востребованных среди многодетных семей Хабаровского края. Для многих из них это реальная возможность снизить долговую нагрузку и улучшить жилищные условия.