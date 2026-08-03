Средняя зарплата в Красноярском крае превысила 122 тысячи рублей

Регион вошел в число 25 субъектов России, где средний заработок оказался выше 100 тысяч рублей. В мае 2026 года средняя зарплата в Красноярском крае составила 122,6 тысячи рублей. Данные российской статистики изучили аналитики РИА Новости.
Самые высокие средние зарплаты зафиксировали на Чукотке. Там показатель достиг 260,7 тысячи рублей. В Магаданской области работники в среднем получали 214,5 тысячи рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе 205,4 тысячи рублей. Более 150 тысяч рублей средняя зарплата также составила на Камчатке, в Москве, Ненецком автономном округе, Якутии, Сахалинской и Мурманской областях.
Всего отметку в 100 тысяч рублей преодолели 25 российских регионов. В их число также вошли Ханты-Мансийский автономный округ с показателем 149,2 тысячи рублей, Московская область со 131,1 тысячи рублей и Санкт-Петербург со 128,7 тысячи рублей.
Сильнее всего за год средняя зарплата выросла в Еврейской автономной области. Показатель увеличился на 22,9% и достиг 115,2 тысячи рублей.