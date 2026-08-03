Средняя зарплата в Красноярском крае превысила 122 тысячи рублей

Самые высокие средние зарплаты зафиксировали на Чукотке. Там показатель достиг 260,7 тысячи рублей. В Магаданской области работники в среднем получали 214,5 тысячи рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе 205,4 тысячи рублей. Более 150 тысяч рублей средняя зарплата также составила на Камчатке, в Москве, Ненецком автономном округе, Якутии, Сахалинской и Мурманской областях.