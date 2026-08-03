Выездные бригады врачей в Хабаровском крае с начала года помогли почти 50 тысячам человек

В Хабаровском крае продолжается развитие выездной медицинской помощи для жителей отдалённых районов. С начала года выездные бригады 13 медучреждений уже помогли почти 50 тысячам человек. Такую задачу — сделать качественную медицину доступной каждому жителю — ставит президент Владимир Путин. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
За семь месяцев медики совершили 536 выездов в восемь ключевых районов: Бикинский, Вяземский, Ванинский, Хабаровский, Амурский, Солнечный, район имени Лазо, Нанайский и Ульчский. Узкопрофильные специалисты провели 122 тысячи приёмов и 41 тысячу диагностических исследований прямо на месте, без необходимости везти пациентов в краевой центр.
Важная часть работы — 14 передвижных комплексов автопоезда «Здоровье». Это настоящие поликлиники на колёсах. В них можно сделать УЗИ, сдать анализы, пройти осмотр — и всё за один день, не покидая родного села. Особенно это важно для пожилых людей и маломобильных граждан.
В планах на осень — выезды в Аяно-Майский, Бикинский, Вяземский, Советско-Гаванский, Охотский, Комсомольский, Николаевский районы и район имени Лазо.
Губернатор Дмитрий Демешин поблагодарил врачей за труд. Власти продолжат развивать медицину, строить больницы, оснащать их оборудованием и привлекать специалистов в сельскую местность по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
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