Выездные бригады врачей в Хабаровском крае с начала года помогли почти 50 тысячам человек

Важная часть работы — 14 передвижных комплексов автопоезда «Здоровье». Это настоящие поликлиники на колёсах. В них можно сделать УЗИ, сдать анализы, пройти осмотр — и всё за один день, не покидая родного села. Особенно это важно для пожилых людей и маломобильных граждан.